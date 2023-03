Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana a confirmat, vineri, ca Ionel Arsene a plecat din Romania, destinatia probabila fiind Italia. Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, a fost dat in urmarire dupa ce polițiștii nu l-au gasit, vineri seara, pentru a-l duce in penitenciar. Arsene a fost condamnat vineri de…

