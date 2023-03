Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Arsene, baronul PSD de Neamț, s-a predat autoritaților din Italia, unde se ascundea. El a fost condamnat, in 10 martie, la 6 ani și 8 luni cu executare de Curtea de Apel Brașov. Sentința este definitiva. Procesul a inceput inca de acum cinci ani. Instanța a dispus și confiscarea de la Arsene a…

- Ionel Arsene, baronul PSD din Neamț s-a predat, in urma cu puțin timp, autoritaților din Bari, Italia. Acesta a fost reținut. Insa, in urma unor surse judiciare, va urma procedura legala prin instanța.

- Fostul baron de Neamț Ionel Arsene s-a predat autoritaților din Bari, Italia, anunța Antena3. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Un barbat urmarit international de autoritatile judiciare din Italia a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, dupa ce a fost depistat de politistii Biroului Urmariri Iasi. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un barbat de 27 de ani a spart locuinta unei femei de 96 de ani, pe care a agresat-o si i-a furat trei tablouri. El a fost in cele din urma prins si arestat preventiv, informeaza Agerpres. Tanarul este banuit de faptul ca pe 28 ianuarie, in jurul orei 14.00, ar fi spart un geam al usii de acces intr-o…

- Un barbat de 37 de ani a fost arestat preventiv 30 de zile pentru tentativa de furt calificat, dupa ce a incercat sa fure bunuri dintr-o biserica, informeaza IPJ Braila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Barbatul din municipiul Giurgiu care a tras cu arma de la fereastra apartamentului in care locuia, din centrul orasului, a fost arestat preventiv joi pentru 30 de zile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cum s-a transformat o intalnire intr-un parc din Aiud in talharie. Un barbat arestat preventiv și o tanara in arest la domiciliu Un barbat de 27 de ani din Cluj a fost arestat preventiv pentru talharie, iar o femeie de 22 de ani din Aiud a fost plasata in arest la domiciliu dupa o intalnire intr-un…