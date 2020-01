Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac vine in ajutorul victimelor din Australia afectata de incendiile de vegetație care devasteaza țara. Fiica miliardarului a anunțat pe Instagram ca fundația tatalui sau va dona 54.000 de dolari. Ea a mai specificat ca aceasta suma reprezinta un prim ajutor și ca, daca va fi nevoie, vor mai…

- Romania are pregatite deja mai multe detasamente de pompieri militari, care asteapta doar un semn din partea autoritatilor australiene, pentru a intra in lupta cu incendiile devastatoare, scrie observator.tv.Pompierii romani care vor merge in Australia sunt militari cu o vasta experienta la interventia…

- Autoritatile din domeniul asigurarilor estimeaza ca nota de plata dupa incendiile din Australia se ridica - din septembrie anul trecut pana acum - la circa 700 de milioane de dolari australieni, adica...

- Meteorologii au facut o previziune cumplita. Se pare ca un alt dezastru natural va avea loc in Australia devastata de incendiile de vegetație. Un ciclon este pe cale sa loveasca largul coastei de nord-vest.

- Donațiile sportivilor pentru incendiile din Australia continua. De data aceasta, a fost randul Mariei Sharapova (32 de ani, 133 WTA) sa ofere 25 de mii de dolari. De asemenea, rusoaica l-a provocat și pe Novak Djokovic (32 de ani, 2 ATP) sa recurga la același gest. CONTEXT: In ultimele luni, Australia…

- Dupa ce Pink a donat 500.000 de dolari, Nicole Kidmananunța pe Instagram ca doneaza și ea 500.000 de dolari pentru a susține pompierii in lupta cu flacarile din Australia. „Sprijinul, gandurile si rugaciunile familiei noastre sunt pentru toti cei afectati de incendii in toata Australia”, a scris actrita…

- Australia a chemat 3.000 de rezervisti sa se desfasoare pentru a face fata incendiilor de vegetatie care devasteaza in prezent tara, a anuntat sambata premierul Scott Morrison, o mobilizare fara precedent, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspândeste cu repeziciune, în timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite…