Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Tenis va ramane fara finanțate de la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului și in acest an.Sau, cel puțin, pana in momentul in care Federația Romana de Tenis iși va rezolva problemele din justiție.Fostul tenismen Mihai Rusu a facut o expunere a motivelor pentru care ultimii…

- Ion Țiriac (80 de ani) și Ilie Nastase (73 de ani), cei mai titrați jucatori din istoria tenisului masculin romanesc, au petrecut sarbatorile in compania lui Adrian Minune. Celebrul interpret de muzica de petrecere și-a petrecut vacanța la Poiana Brașov, in același stabiliment cu cele doua legende…

- Ion Țiriac a facut o dezvaluire uluitoare despre prietenul sau, Ilie Nastase. Miliardarul in varsta de 80 de ani și-a adus aminte de un moment petrecut in anii `70, atunci cand cei de la Comitetul Central i-au transmis ca ”Nasty” ar fi trucat un meci de Cupa Davis.

- Cel mai intens reality din istoriateleviziunii, „Survivor Romania”, se pregatește sa iși arunce concurenții in luptapentru supraviețuire. Ruby, Augustin Viziru, Cezar Juratoni și Asiana Peng suntdoar cateva dintre vedetele care iși vor ascuți simțurile și iși vor pune la bataiestrategiile ca sa reziste…

- Fostul sportiv Ion Tiriac a declarat, joi, ca Simona Halep a reusit “o performanta uluitoare” si Wimbledonul a fost pentru ea “cireasa de pe tort”. El a mentionat ca nu o cearta deloc pe sportiva, care atunci cand vrea sa asculte pe cineva se asculta pe ea insasi si are dreptate.“Simona Halep…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis (FRT), Ion Tiriac, a declarat, joi, ca atunci cand era antrenor era putin mai strict in relatia cu jucatorii sai decat ar fi putut suporta in prezent Simona Halep. Tiriac a explicat insa ca nu o cearta deloc pe Halep avand in vedere ca nu ii este…

- Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase se vor afla la Cluj-Napoca, in 15 octombrie, pentru o actiune de popularizare a tenisului de camp printre copii, intitulata de organizatorii FR Tenis si Winners Sports Club, ”Intalneste-ti campionii”.

- Legendele tenisului românesc vin pe malul Someșului Mic cu prilejul unui eveniment organizat de Federația Româna de Tenis și Winners Sports Club. „Cu aceasta ocazie dorim sa popularizam în rândul tinerei generații unul dintre cele mai iubite sporturi din România…