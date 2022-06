Stiri pe aceeasi tema

- HTEC Group, companie de servicii de tehnologie, consultanta si software, infiintata in Serbia si cu sediu in Statele Unite ale Americii, anunta ca va crea pana la 1.000 de noi locuri de munca in patru orase din Romania – Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi.

- Prețul mediu al motorinei standard a depașit 9 lei pe litru in stațiile de alimentare din Romania in data de 7 iunie, arata datele Peco Online . Astfel, prețul mediu a fost ieri de 9,01 lei pe litru. Prețul mediu al benzinei in data de 7 iunie in Romania era de 8,42 lei. In prezent, cea mai ieftina…

- Lansat de Sunnyside Records in luna mai cu un turneu american, albumul pianistului newyorkez de origine romana Lucian Ban, Ways of Disappearing, va fi prezentat publicului din Romania intr-un turneu național produs de Jazz Updates, cu o serie de concerte in Timișoara, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistrița,…

- Turneul Transylvania Open va avea loc și in anul 2022, la Cluj-Napoca, intre 8 și 16 octombrie. „Transylvania Open”, cel mai important turneu de tenis organizat in Romania, va avea un loc in circuitul WTA și in anul 2022. Va fi a doua ediție din istoria competiției, cea de anul trecut fiind cucerita…

- Exista patru orașe din Romania in Indexul Calitații Vieții 2019 publicat de baza de date globala Numbeo, iar Cluj-Napoca este cel mai bine cotat dintre acestea. Capitala țarii, Bucuresti, se afla pe locul 168, din 226. Așadar, Cluj Napoca are cea mai buna calitate a vieții și aici se respira cel mai…

- Francezii din Romania isi aleg duminica presedintele, exprimandu-și votul in sectii amenajate la Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi. Sectii de votare sunt la Ambasada Frantei din Bucuresti, la Institutul Francez din Cluj-Napoca si la Institutul Francez din Iasi. Potrivit Agerpres, dupa primul tur de scrutin, …

- Francezii din Romania isi aleg duminica presedintele si pot sa isi exprime votul in sectii amenajate la Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Mihai Roșu Mareș este singurul tenismen din județul Bistrița-Nasaud la categoria U14 care participa la International Championship Romania U14 – categoria 2, competiție organizata la București. Aici sunt prezenți primii 30 de sportivi din Tennis Europe U14. Mihai a jucat la simplu un singur meci, insa…