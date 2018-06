Omul de afaceri Ion Tiriac a incasat anul trecut un profit cu 12,5% mai mic din afacerea Stejarii, cu apartamente de lux destinate inchirierii, dupa ce in 2016 indicatorul crescuse fulgerator cu 80%. In paralel, cifra de afaceri a crescut cu acelasi procent de 12,5%. Complexul Stejarii, in care si Ion Tiriac are un apartament, a generat in 2017 un profit net de circa 4,33 mil. euro, fata de 4,94 mil. euro un an mai devreme, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice. In acelasi an, cifra de afaceri a ansamblului rezidential a urcat cu 12,5% la nivelul de 6,48 mil. euro. Articolul…