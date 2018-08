Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Internationala de Tenis a anuntat, luni, 9 iulie, lista capilor de serie pentru tragerea la sorti Fed Cup 2019. Romania a promovat in prima Grupa Mondiala, gratie celor doua victorii din acest an cu Elvetia si Canada, insa nu va fi cap de serie la tragerea la sorti de pe 24 iulie, informeaza…

- Cele mai mari investiții directe sub forma de acțiuni și participații la capital în companiile din R. Moldova vin din tarile UE, ponderea acestora fiind de 82,2 la suta. Investitorii din tarile CSI au detinut o pondere de 9,7 la suta din totalul capitalului acumulat, arata datele Bancii Naționale.…

- Ion Țiriac versus WTA. Magnatul nu dorește sa-i dea la fel de mulți bani Simonei Halep. Ion Țiriac, 79 de ani, a dezvaluit in presa spaniola ca a dat in judecata WTA! Motivul pentru care omul de afaceri a chemat in instanța Asociația de Tenis Feminin este schimbarea modului in care sunt acordate premiile…

- Aflata actualmente in Romania, unde s a intors dupa triumful de la Roland Garros, Simona Halep petrece mult timp in aceasta perioada alaturi de membrii familiei. Nepotica Tania fetita fratelui campioanei, Nicolae este febletea Simonei, care o alinta pe retelele de socializare "baby Tldquo;. Sportiva…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, vineri, ca nu crede ca va participa la BRD Bucharest Open 2018, turneu WTA International gazduit, de Arenele BNR in perioada 16-22 iulie. "Am auzit ca toate fetele joaca la turneul international de la Bucuresti, e foarte…

- Terenurile de tenis de la Baza Olimpia s-au redeschis astazi, la ora 15.00, dupa ce in ultimii trei ani au fost inchise. Cele cinci terenuri de tenis au fost reamenajate, iar toate echipamentele vechi au fost inlocuite complet. La momentul inaugural au fost prezenți președintele Consiliului Județean…

- Simona Halep a reusit, in sfarsit, sa isi indeplineasca visul. Sambata, in finala Roland Garros, nr. 1 mondial a invins-o pe Sloane Stephens, scor 2-1 la seturi (3-6, 6-4, 6-1), iar Nike a decis ca e momentul sa celebreze reusita intr-un mod spectaculos. A inchiriat un panou in Madison Square Garden,…

- Povestea scuterului lui Ilie Nastase. Ilie Nastase, reținut din nou de polițiști, pentru a doua oara in aceeași zi. Fostul jucator de tenis a incalcat regulile de circulați cand se afla pe scuter. Nasty, 71 de ani, primul lider mondial din tenis, a primit intaiul scuter drept cadou de la Ion Țiriac,…