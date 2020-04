ION ȚIRIAC l-a pus la pământ! Era un simbol al Bucureștiului Ion Țiriac a demolat unul dintre turnurile simbol ale Bucureștiului, iar in zona va construi un ansamblu rezidențial de lux! celebrul turn Un turn pentru testarea ascensoarelor, cel mai inalt din Europa și care deținea supremația altitudinii intre cladirile industriale din București, a inceput sa fie demolat. In locul lui vor fi ridicate, in urmatorii 3 ani, blocuri cu 80 de etaje, anunța Antena 1. ”Acest turn era semnul dupa care ne aminteam ca intram in București. Are o semnificație sentimentala și importanta in perspectiva anilor.”, a spus, pentru sursa citata, arhitectul Dorin Ștefan. Turnul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac a demolat una dintre cladirile-simbol ale Bucureștiului, iar in zona va construi un ansamblu rezidențial de lux! celebrul turn Un turn pentru testarea ascensoarelor, cel mai inalt din Europa și care deținea supremația altitudinii intre cladirile industriale din București, a inceput sa…

- Ion Țiriac a achizitionat, la putin timp dupa Revolutie, cei 25.770 metri patrati pe care functiona Societatea Romana de Ascensoare. In ultimele luni au fost puse la pamant toate halele din zona Giulești. De doua saptamani a inceput și daramarea turnului IFMA, o cladire istorica pentru București. Turnul…

- Ministrul Educației a declarat ca nu vor incepe cursurile pana cand elevii și profesorii nu vor fi in siguranța. Monica Anisie a mai spus ca nu se pune problema inghețarii anului școlar, scrie edupedu.ro„Nu e cazul sa revenim la cursuri pana cand nu vor fi in siguranța elevii, studenții și profesorii”,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, solicita masuri mai ferme pentru protecția bucureștenilor. Ea susține ca toti cei veniți din țara sau strainatate, romani sau straini, trebuie sa fie introduși obligatoriu in carantina sau transportați de urgența in județele din care provin.”Am spus și…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel pe Facebook la bucureșteni sa ii transmita daca sunt de acord sau nu cu interzicerea mașinilor sub Euro 3 in centrul Capitalei și cu introducerea vinietei Oxigen pentru restul orașului pentru mașinile sub Euro 4.Gestul lui Firea vine dupa ce…

- Gabriela Firea a declarat, luni seara, ca avaria termica din weekend a fost cea mai mare din ultimii 20- 30 de ani și intreaga vina o poarta conducerea Elcen. "Este cea mai grava avarie care s-a petrecut din cele cunoscute pana acum, in 20 - 30 de ani, niciodata in sistemul energetic nu s-a…

- Capitala devine de la an la an mai aglomerata, iar soferii din Bucuresti au stat blocati in trafic peste 227 de ore, aproape 10 zile. Cu aceste cifre furnizate de Tom Tom Traffic Index 2019 Capitala este al patrulea cel mai aglomerat oras din Europa si al 14 lea din lume. Aglomerarea traficului din…