- Ion Tiriac e un om extrem de activ, care, potrivit spuselor sale, munceste nonstop aproape, inclusiv acum, cand a devenit octogenar. Avand in vedere ca, zilnic, are intalniri cu diversi oameni si, in plus, calatoreste foarte des, nu e tocmai de mirare ca fostul jucator de tenis s-a imbolnavit, la un…

- Țiriac a aflat ca este infectat in urma unei testari de rutina. Iar dupa ce s-a vindecat, omul de afaceri s-a și vaccinat. „Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fara sa simt, aproape nu știam ca o am la varsta asta tanara la care sunt, la 82 de ani, n-am avut absolut niciun simptom.…

- Cea mai mare campanie de vaccinare din istorie a ajuns la 797 de milioane de doze administrate pentru imunizarea contra Covid-19 in 154 de țari, arata datele centralizate de Bloomberg. Potrivit sursei citate, ritmul mediu din ultima saptamana a ajuns la aproximativ 18 milioane de doze pe zi. Statele…

- Victor Socaciu este internat in stare grava, intr-un spital din Capitala, dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Artistul, in varsta de 68 de ani, are plamanii afectați și are nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea respira. Victor Socaciu are diabet și a suferit, in urma cu mai bine de 10 ani, o…

- Dacian Ciolos a anuntat, miercuri, ca este infectat cu coronavirus si ca toti cei cu care a intrat zilele trecute in contact au fost informati, iar el se afla in carantina. „Voi continua sa muncesc de acasa, pe proiectele urgente din Parlamentul European si din tara care privesc iesirea din aceasta…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Artistul este internat la Spitalul Floreasca din Capitala, pe secția de Terapie Intensiva, fiind intubat, iar plamanii lui sunt afectați in…

- Este vorba de un copil din ciclul primar de la Școala 172 Sf. Andrei din sectorul 6 al Capitalei. Copilul s-a simțit rau, marți, și nu a mai venit la școala. Astazi testul efectuat a indicat prezența virusului SARS COV 2. Acesta este primul caz de infectare cu coronavirus in randul elevilor dupa redeschiderea…

- Fondatorul grupului de divertisment Divertis, actorul Toni Grecu, a facut cateva precizari referitoare la starea sa de sanatate și la tratamentul primit in spital. Toni Grecu este internat dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Nu are o forma usoara a bolii, ia tratamentul dat de medici si starea…