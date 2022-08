Stiri pe aceeasi tema

- Imperiul de investitii Berkshire Hathaway, controlat de miliardarul american Warren Buffett, 91 de ani, a anuntat ca a cumparat la inceputul saptamanii inca 794.389 de actiuni la gigantul energetic Occidental Petroleum, potrivit Ziarului Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Simona Halep, locul 18 WTA, a trecut, marti, de primul tur la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA), scor 6-3, 6-2, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Semifinalele turneului de tenis de la Birmingham, la care participa romancele Simona Halep și Sorana Cirstea, au fost amanate din cauza ploii. Partidele se vor disputa duminica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fosta jucatoare australiana de tenis, Jelena Dokic, a dezvaluit, luni, pe retelele de socializare, ca la finele lunii aprilie a fost in pragul sinuciderii, dupa ce s-a despartit de partenerul ei de viata dupa o relatie de 18 ani, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politia din Hong Kong a arestat mai multe persoane sambata pentru presupuse tentative de a comemora in public 33 de ani de la reprimarea miscarii pro-democratie din Piata Tiananmen, la Beijing, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Soția președintelui Zelenski a declarat ca fiul ei in varsta de noua ani ii da sfaturi tatalui sau in probleme militare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Simona Halep, locul 19 WTA si cap de serie 19, va evolua impotriva croatei Ana Konjuh (66 WTA) in primul tur al turneului de la Roland Garros, conform tragerii la sorti care a avut loc joi, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Clubul madrilen si-ar dori sa se desparta de campionul mondial. Imprumutat oficial la Atletico, Antoine Griezmann ar urma sa revina la FC Barcelona, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…