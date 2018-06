Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala vuiește dupa succesul Simonei Halep de la Roland Garros, prin care jucatoarea noastra a caștigat primul trofeu de Grand Slam din cariera. Cum arata titlurile din presa internaționala: Site-ul WTA: "Halep ridica primul trofeu de Grand Slam la Roland Garros" L'Equipe: "Consacrarea"…

- Simona Halep (1 WTA) este noua deținatoare a titlului de la Roland Garros! Liderul mondial a invins-o in finala pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1, dupa puțin peste 2 ore de joc, și și-a adjudecat primul trofeu de Mare Slam al carierei dupa o revenire fabuloasa! In fața lui Sloane Stephens, care,…

- Simona Halep, 26 de ani, a caștigat pentru prima data un turneu de Grand Slam, dupa ce a invins-o in finala de la Roland Garros pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. "In primul rand vreau sa le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, au fost minunați. In ultimul game am simțit ca nu mai pot respira.…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oara in finala turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucatoarea romana, aceasta va fi a patra finala din cariera la un turneu de Grand Slam, a doua din…