- Ion Țiriac (81 de ani) a comentat, in exclusivitate pentru GSP.ro, decizia Simonei Halep (28 de ani, 2 WTA) de a sari peste US Open și a pus lupa pe programul imediat al numarului doi mondial. Miliardarul vorbește despre parcursul lui Halep de la Praga, despre șansele ei la Roland Garros, dar și despre…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului WTA International de la Praga, dupa o victorie in doua seturi cu Irina Begu. A fost 7-6 (2), 6-3 pentru sportiva de pe locul 2 mondial, care va juca duminica impotriva belgiencei Elise Mertens. Este cea de-a 38-a finala din cariera Simonei Halep și șansa…

- Grigori Rodcenkov susține ca Serghei Puhov, doctorul lui Zenit intre 2006 și 2017, era "parte din frauda dopingului de stat". Fernando Ricksen, ex-Zenit, decedat anul trecut, a scris in cartea sa: "Puhov imi facea injecții iar și iar și iar. Habar n-am ce-mi baga, dar ce efect! Aveam o explozie de energie…

- Sunt faimosi, sunt bogati, sunt campioni pentru totdeauna. Dar sunt in continuare oameni, iar pandemia i-a ajutat sa se redescopere. Simona Halep, Gheorghe Hagi si Ion Tiriac s-au reunit in ziua cu cele mai multe infectari raportate, aproape o mie, intr-un interviu.

- Anulat inițial din cauza pandemiei de coronavirus, turneul de la Madrid va avea loc pâna la urma, dar în luna septembrie. Feliciano Lopez, directorul turneului din capitala Spaniei, a discutat despre ediția din acest an, una în care organizatorii le pregatesc o surpriza fanilor. Conform…

- Daniel Dobre, antrenorul care a calauzit-o pe Simona Halep spre titlul de la Wimbledon, dar si spre unicele sale doua victorii impotriva Serenei Williams, ne ghideaza, in exclusivitate in paginile „Weekend Adevarul“, prin valul de amintiri si entuziasm ce se revarsa la un an de la superba victorie de…

- Edward Sanda este mai indragostit ca niciodata. Vedeta i-a facut iubitel sale, Cleopatra Stratan o declarație de dragoste in public. Cuplul de artiști pare ca-și duce relația la un alt nivel.

- Un tanar de 32 de ani a fost parasit de soția lui, cu șase ani mai in varsta decat el, la doar cinci luni de la nunta. Barbatul i-a facut o declarație de dragoste, sambata, la „Acces Direct”, fostei lui partenere, despre care crede ca l-a inșelat.