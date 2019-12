Ion Țiriac: Cea mai mare problemă este că nu mai avem tehnicieni Ion Țiriac a luat parte, duminica, la seminarul Upgrade Romania: Sanatate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei". Acolo, președintele Federației Romane de Tenis a prezentat soluții pentru imbunatațirea sportului din Romania. ”Eu am fost peste tot si am vazut ca nu mai avem sportivi, dar nu mai avem tehnicieni, iar asta e cea mai mare problema. M-am dus pe la Guvern ca pe vremea lui Maurer, de vreo 10 ori pe saptamana si am ajuns la faimoasa concluzie ca sunt bani pentru cele 1.000 de gradinite olimpice de care eu tot vorbesc. Dar din cauza birocratiei ele nu exista nici in ziua… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, a declarat, joi, in cadrul seminarului "Upgrade Romania: Sanatate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei", ca daca se doreste sport de performanta trebuie sa se procedeze radical, iar Ministerul Tineretului si Sportului sa cedeze federatiile…

- Romania va intalni Rusia, in play off ul din Fed Cup pentru calificarea la turneul final de la Budapesta, fara Simona Halep, informeaza digisport.ro. Anuntul a fost facut de presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac.Partida se va disputa pe 7 si 8 februarie, la Cluj."Simona mi a zis ca nu…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, miercuri seara, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu jucatoarea Sorana Cirstea, ca acordarea unui buget Federatiei Romane de Tenis prin MTS este imposibila in momentul de fata din cauza litigiului din instanta, dar a mentionat ca institutia…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a declarat, miercuri seara, ca noul ministru al Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, i-a transmis in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu acesta ca va face tot posibilul pentru a rezolva problema finantarii Federatiei Romane de Tenis.

- Simona Halep, locul 4 WTA, a solicitat, marti, Ministerul Tineretului si Sportului, intr-un mesaj pe Facebook, "reluarea in regim de urgenta a finantarii Federatiei Romane de Tenis si a programelor sale"."Zilele trecute, noi jucatorii, am citit o stire prin care cineva anunta un succes triumfator…

- Ion Țiriac (80 de ani), in prezent președintele Federației Romane de Tenis, a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, transmisa in fiecare miercuri, de la ora 20:00, pe GSP.RO. Acesta a vorbit despre averea impresionanta pe care o deține…

- Ion Țiriac (80 de ani), președintele Federației Romane de Tenis, a fost invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, transmisa integral pe GSP.ro in fiecare miercuri, ora 20:00, și a vorbit despre Arenele BNR, unde nu se mai joaca tenis din 2015. „Eu sper ca acest Guvern sa rezolve treaba foarte repede…

- Dupa decizia Curții de Apel de a bloca lucrarile la calea ferata de la Gara de Nord la Aeroportul Otopen, CFR Infrastructura a anunțat ca acestea vor continua. Ion Țiriac (80 de ani), președintele Federației Romane de Tenis, și alți parteneri de afaceri au dat in judecata Guvernul Romaniei, Ministerul…