Ion Țiriac, avere mărită cu peste un miliard de lei în pandemie - Cum arată topul bogaților României Ion Țiriac se menține pe locul trei în topul celor mai bogați români, cu o avere de 7.2 miliarde de lei. Fostul sportiv a înregistrat în pandemie o sporire considerabila a averii, informeaza Forbes.



Astfel, în 2020 Ion Țiriac avea o avere estimata la 6 miliarde de lei, conform sursei citate.



La un an distanța, fostul jucator de tenis se poate lauda cu 7.2 miliarde de lei, o creștere de peste un miliard în perioada pandemiei de coronavirus.



Țiriac are afaceri în domeniile automobilelor, imobiliarelor și sportului.

