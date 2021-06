Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana la finalul lunii mai vaccinul de la Pfizer / BioNTech ar putea fi autorizat și pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. „Ne așteptam ca pana la finalul lunii mai, Agenția Europeana a Medicamentului sa autorizeze vaccinul…

- Ion Țiriac, in varsta de 82 de ani, a declarat ca a fost bolnav de Covid. El marturisește ca a fost norocos, dezvoltand o forma ușoara a bolii. „Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fara sa simt, aproape nu știam ca o am la varsta asta tanara la care sunt, la 82 de ani n-am avut absolut niciun…

