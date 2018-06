Stiri pe aceeasi tema

- Marian Rosu, din Dragasani, judetul Valcea, a lucrat ani buni, sezonier, in Austria, banii castigati investindu-i in Romania intr-o afacere cu mobila si in sere. Desi produce mobila si astazi, satisfactiile ii vin din alta parte.

- Turbomecanica (TBM), unic producator de motoare cu turbina de gaze si ansamble mecanice pentru aeronave, a raportat pentru primul trimestru un profit net de 1,79 mil. lei, minus 19% fata de aceeasi perioada din 2017, la afaceri de 17,5 mil. lei, in scadere cu peste 9%. Capitalurile proprii…

- Profit fabulos realizat de omul de afaceri Ion Tiriac din organizarea turneului de tenis de la Madrid. Conform Adevarul.ro citat de Digi 24, ca Tiriac are un profit anual net de 35 de milioane de dolari de pe urma turneului din capitala Spaniei. Nu mai putin de 200 de milioane de dolari ajung si…

- Omul de afaceri Ion Țiriac a intrat in posesia unei proprietați de peste 2.000 de hectare din Toscana, pentru care, conform informațiilor transmise de Profit.ro in toamna anului trecut, a platit 8 milioane de euro.

- Ion Tiriac a fost contemporan cu o serie de jucatori de mare valoare, fiecare dintre ei adaugand o noua pagina de aur in istoria sportului-alb. Totusi, unul dintre ei a fost de-a dreptul exceptional.

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de joi o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. "Este un proiect de ordonanta…

- Venit in vizita la București, fostul mare tenismen Boris Becker a descoperit la Țiriac Collection un model Ferrari ce a aparținut familiei sale. Unul dintre cei mai mai cunoscuți jucatori de tenis din lume, care a caștigat 49 de turnee la simplu și 6 de Grand-Slam, medaliat cu aurul olimpic și cel mai…