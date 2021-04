Ion Țiriac: Am pierdut foarte mulți bani în pandemie. Dacă ai puțină minte în cap te vaccinezi Omul de afaceri Ion Țiriac arata ca a pierdut foarte mulți bani din cauza pandemiei de Covid-19, mai ales din cauza tenisului. Țiriac face un apel catre populație și precizeaza ca ”te vaccinezi, daca ai puțina minte”. "Noi, umanitatea, nu am ajuns la apogeu. Aceasta boala a schimbat societatea mondiala, pentru ca sigur din cei care stau acasa acum 10-5% nu se mai intorc la lucru. In ziua de azi, dupa parerea mea, sunt zeci si zeci de mii de companii mici care sunt falite, oamenii nu mai vin la lucru. Eu, personal, am pierdut foarte multi bani. Sportul si in special turneul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

