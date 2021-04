Ion Țiriac a fost infectat cu coronavirus! Cum s-a simțit omul de afaceri Omul de afaceri Ion Țiriac in varsta de 82 de ani a dezvaluit ca a fost infectat cu coronavirus, insa nu a avut simptome. De asemenea, fostul tenismen a anunțat ca s-a vaccinat impotriva coronavirusului cu serul de la Pfizer. “Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fara sa simt, aproape nu știam ca o am la varsta asta tanara la care sunt, la 82 de ani n-am avut absolut niciun simptom. Se intampla, mai bine așa decat altfel. Am fost la un test de rutina, am fost in Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiica-mea care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

