Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, desemnata de APSR cea mai buna din Romania in anul 2021, Ion Țiriac (82 de ani) a facut o scurta analiza a succesului Emmei Raducanu (19 ani, 13 WTA). Ion Țiriac vede in Emma Raducanu un exponent perfect al tenisului britanic, unul in care condiția fizica este esențiala. Miliardarul roman ii prevede un viitor „de milioane” caștigatoarei de la US Open 2021. ...