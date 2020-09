Ion Suruceanu își sărbătorește ziua de naștere: Privesc în urmă cu satisfacție și dragoste PodcasturiIon Suruceanu iși sarbatorește ziua de naștere: Ma uit in urma cu satisfacție și dragoste Indragitul interpret Ion Suruceanu implinește astazi 71 de ani, iar de mai bine de 52 de ani iși dedica viața carierei interpretative. Intr-un interviu acordat pentru Sputnik Moldova, artistul și-a amintit despre cele mai frumoase realizari, dar și de perioada de glorie de care a avut parte de-a lungul carierei sale muzicale. "Nu regret absolut nici un moment din viața mea și daca sunt solicitat pana acum inseamna ca am facut totul corect. Timpurile se schimba și e un lucru normal ca generația… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md "Nu regret absolut nici un moment din viața mea și daca sunt solicitat pana acum inseamna ca am facut totul corect. Timpurile se schimba și e un lucru normal ca generația…

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 8 sept - Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 501 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. © Sputnik / Рамиль СитдиковCum Rusia i-a ajutat Moldovei și altor țari sa lupte cu COVID-19Opt dintre acestea sunt de import, iar restul sunt cu transmitere…

- CHIȘINAU, 1 sept – Sputnik. A fost creat Grupul Național de Coordonare a Siguranței in Educație, informeaza ministrul educației, culturii și cercetarii Igor Șarov. Acest grup va gestiona dezbaterile cu privire la implementarea reglementarilor in cadrul instituțiilor de invațamant, va formula avize,…

- CHIȘINAU, 14 aug – Sputnik. Amintim ca agricultorii protestatarii care stau blocați pe șoseaua Chișinau-Hancești, langa lacul Danceni au incercat sa porneasca spre Capitala. Ca sa-i opreasca, zeci de polițiști echipați pentru lupte stradale, cu coifuri și bastoane, au blocat strada, inclusiv cu doua…

- PodcasturiIonița: Trebuie sa urmarim trei pași pentru ca CFM sa devina o instituție profitabila Economistul Veaceslav Ionița susține ca separarea serviciului de transport de infrastructura este primul pas pentru ca Intreprinderea de Stat "Calea Ferata din Moldova" sa devina una profitabila. "Calea…

- CHIȘINAU, 27 iul – Sputnik. Alte cinci decese provocate de noul tip de coronavirus au fost inregistrate in aceasta dimineața, informeaza Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. © Sputnik / Miroslav Rotari Fara manifestații de masa de Ziua Independenței și de Ziua Limbii Este vorba…

- CHIȘINAU, 13 iul – Sputnik. Deputații din Opoziție nu au depus moțiune de cenzura impotriva Guvernului, astfel incat cele 4 proiecte de lege pentru care Cabinetul Chicu și-a asumat raspunderea urmeaza sa intre in vigoare. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaPremierul Chicu a scris despre schimbari…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Alte 284 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate astazi in REpublica Moldova, informeaza Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Dintre aceastea, 12 in regiunea transnistreana. Din numarul total de infectari raportate astazi, doua…

- CHIȘINAU, 30 iun – Sputnik. Concursul Premiul Național se va desfașura și in acest an. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu in cadrul ședinței online a Comisiei pentru decernarea Premiului Național. © Sputnik / Miroslav Rotari PDM propune ca Premiul Național de Stat sa fie oferit medicilor…