Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți ca depozitele de gaz ale Romaniei sunt in prezent la 41% din capacitate, dar ca procentul va ajunge la 80% pana la 1 noiembrie. „Exista o decizie la nivelul UE și fiecare țara membra trebuie sa intre in iarna cu 80% din capacitatea de depozitare. In momentul de…

- Primele gaze din Marea Neagra au intrat miercuri in sistemul national de transport, respectiv gazele din perimetrul de la Midia, zacamantul Ana, exploatat de Black Sea Oil & Gas, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres. „Este oficial! Primele gaze din…

- Primele gaze din Marea Neagra au intrat miercuri in sistemul national de transport, respectiv gazele din perimetrul de la Midia, zacamantul Ana, exploatat de Black Sea Oil amp; Gas, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook.Este oficial Primele gaze din Marea Neagra au intrat…

- Primele gaze extrase din perimetrele offshore de mica adancime Ana și Doina au intrat miercuri in sistemul național de transport, anunța Black Sea Oil & Gas. Compania estimeaza ca cele doua zacaminte vor produce anul acesta jumatate de miliard de metri cubi de gaze. „Black Sea Oil & Gas („BSOG”) impreuna…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a acordat miercuri, 15 iunie, licența firmelor Black Sea Oil and Gas, Gaz Plus Dacia și Petro Ventures Resources pentru operarea conductelor de alimentare din amonte aferente activitații de producție a gazelor naturale in perimetrele…

- ”Foarte greu de estimate cati turisti straini vom avea in acest an. Zboruri charter nu mai sunt. Statisticile oficiale aratau inainte de pandemie in jur de 40-50.000 de turisti straini, un numar infim. Nu se poate face incoming. Se incearca promovarea si a Bucovinei, Ardealului si alte destinatii. Milioanele…

- Importurile de gaze ale Romaniei ajung, in aceste zile, pana la 6 milioane de metri cubi zilnic, nivel doar cu puțin mai mic decat in urma cu doua luni, in sezon rece, in timp ce producția interna este chiar mai mica in prezent. Explicația rezida din faptul ca se inmagazineaza zilnic 6 pana la 9 milioane…

- Gigantul energetic rus Gazprom a transmis Poloniei si Bulgariei ca va opri furnizarea de gaze. Romania inca nu este afectata de o masura similara, conform oficialilor Transgaz. Intr-o declarație data Agerpres, Ion Sterian, directorul operatorului național de transport gaze naturale, spune ca importurile…