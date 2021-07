Consiliul de Administratie al Transgaz l-a numit pe Ion Sterian director general al companiei, in urma incheierii procedurii de selectie derulate conform Ordonantei nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa.



De asemenea, Marius Vasile Lupean a fost numit in functia de director financiar al societatii.



"Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale 'Transgaz' SA ii informeaza pe toti cei interesati ca a fost incheiata procedura de selectie pentru postul de Director General si Director Financiar ai companiei, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind…