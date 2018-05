Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a afirmat, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu ia in calcul emiterea unei Ordonante de Urgenta pentru implementarea directivei europene privind prezumtia de nevinovatie in Codul penal, desi termenul de adoptare a fost pe 1 aprilie.

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute joi sesizarile formulate de PNL, USR si Inalta Curte de Casatie si Justitie privind modificarile aduse legilor Justitiei. Este a doua oara cand legile sunt atacate la Curtea Constituționala, dupa ce inițial judecatorii constituționali au admis unele…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca guvernarea PSD-ALDE pregateste o propunere normativa referitoare la Codul finantelor publice locale, prin care toate autoritatile locale din tara vor fi obligate sa creasca taxele si impozitele locale…

- Deputatul UDMR Mures Vass Levente a declarat luni, pentru AGERPRES, ca spera ca amendamentul referitor la neimpozitarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea cabinetele medicilor de familie, adoptat in Comisia pentru sanatate din Camera Deputatilor, sa treaca si de Comisia de buget, astfel…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a efectuat o vizita in Romania, in cursul saptamanii trecute. Deputatul PSD, Liviu Pleoșoianu, susține ca oficialul european a incalcat Codul de conduita al Comisiei Europene in timpul vizitei in Romania și a anunțat ca va depune sesizare…