Ministrul interimar al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a sustinut, marti, la Alba Iulia, ca multi dintre parlamentarii social-democrati ar avea "un interes personal" sa se opuna alegerilor anticipate deoarece nu se vor mai regasi pe viitoarele liste si, fiind un mandat intrerupt, nu vor mai beneficia de pensii speciale. "Acum, faptul ca parlamentarii PSD se opun acestei proceduri: as vrea sa luati in seama ca au si un interes personal. Faptul ca mandatul este intrerupt, ei nu o sa mai beneficieze de pensii suplimentare. Si asta este un motiv, poate, in prima faza,…