- Motiunea simpla „Guvernul PNL dupa Grinda se cunoaste!”, impotriva ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, va fi dezbatuta marti, incepand cu ora 16,00, in plenul Camerei Deputatilor. Ministrul Stefan este acuzat, in motiunea simpla initiata de PSD, prin care i se…

- In cadrul emisiunii Romania 9, difuzata miercuri, 20 mai 2020 pe TVR 1, ministrul Ion Ștefan zis “Grinda” a facut o serie de afirmații mincinoase in legatura cu Primaria Municipiului Focșani! Astfel, la minutul 10:52 Ion Ștefan solicita ”o investigație sa vedeți cum s-au intamplat lucrurile in 2017…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, s-a remarcat in cele sase luni de cand conduce cel mai bogat minister al Romaniei prin promovarea in functii a neamurilor si apropiatilor de partid,

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat marti ca reorganizarea ministerului pe care il conduce "intra in linie dreapta", a fost publicata hotararea de guvern si urmeaza ca toate posturile sa fie scoase la concurs, potrivit Agerpres."Astazi a aparut…

- Se ascut luptele subterane din interiorul PNL Vrancea, mulți dintre membrii acestui partid fiind nemulțumiți de atitudinea dictatoriala a deputatului liberal Ion Ștefan, cunoscut drept ministrul „Grinda”. Deși au existat mai multe voci care i-au reproșat ministrului „Grinda” ca nu se implica pentru…

- Ion Ștefan, supranumit ministrul ”Grinda”, a picat testul dat in fața parlamentarilor din comisiile de specialitate. Ștefan a primit aviz negativ, astfel ca numarul miniștrilor respinși a ajuns la 5: Catalin Predoiu, la Justiție, Victor Cotache, la Sanatate, Violeta Alexandru, la Munca, ea refuzand,…

- Senatorul Catalin Toma, președintele PNL Vrancea, va intra in autoizolare timp de 14 zile la domiciliu, fiind suspect ca ar fi infectat cu coronavirus. Catalin Toma a intrat in contact cu senatorul liberal Vergil Chitac care ca fost deja diagnosticat pozitiv cu coronavirus. Și ministrul Ion Ștefan,…