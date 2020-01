Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat miercuri, la Constanta, ca lucrarile de consolidare si reabilitare a Cazinoului de pe faleza orasului vor fi finalizate in urmatoarele 30 de luni, antreprenorii romani implicati fiind profesionisti in domeniu, iar guvernantii sunt pregatiti sa ofere sprijinul financiar si logistic necesar. "Ne angajam si vom finaliza aceasta lucrare. De ce am atata curaj in a ma angaja in acest sens? Pentru ca am mai avut discutii, cunosc experienta dansilor si noi, Ministerul Lucrarilor Publice, suntem pregatiti sa oferim tot…