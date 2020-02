Ministrul propus al Dezvoltarii, Ion Ștefan a precizat, miercuri seara, la Realitatea PLUS ca vor exista alegeri anticipate in țara, in pofida jocurilor pe care le vor face social-democrații.Mai mult, Ion Ștefan crede ca in PSD exista o presiune din interior, din partea unor parlamentari, deoarece odata cu alegerile anticipate, mandatul lor va fi intrerupt și nu vor mai beneficia de pensii.”Noi vom avea anticipate in Romania. PSD are o presiune in interior din partea parlamentarilor. Acest mandat intrerupt nu va mai genera pensii pentru parlamentari (…) Alegerile anticipate nu sunt un moft al…