Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a mers vineri la DNA pentru a clarifica situatia unei hotarari a Guvernului privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru Consiliul Judetean Satu Mare, se arata intr-un…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a afirmat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, ca in urma unor controale facute in tara privind solicitarile de decontare pe programele de investitii PNDL 1 si PNDL 2, au fost gasite in neregula lucrari in valoare de 53 de…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a afirmat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, ca in urma unor controale facute in tara privind solicitarile de decontare pe programele de investitii PNDL 1 si PNDL 2, au fost gasite in neregula lucrari in valoare de 53 de milioane…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, spune ca au fost retrase de la plata lucrari de 200 de milioane de lei in cadrul PNDL, urmand ca situatia sa fie reevaluata si sa fie inaintate catre minister noi situatii de plata. El spune ca ministerul va plati doar pentru lucrarile…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a semnat contractul de finantare a Spitalului Regional Iasi, a anuntat, luni, ministrul Ion Stefan, la inceputul sedintei de Guvern. Ministrul...

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca se vor face primele plati pe Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL).

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca se vor face primele plati pe Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL). "Incepand de astazi vom face plati PNDL, primele plati vor fi realizate astazi",…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru ca romanii sa se bucure de cinci ani de pace prosperitate si bunastare economica, potrivit AGERPRES. "Astazi am votat pentru ca Romania sa aiba o victorie in fata…