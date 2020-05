Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece contracte de finantare, in valoarea totala de aproape 200 de milioane de lei au fost semnate, miercuri, de ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan, prin POR 2014-2020, intre acestea fiind unele care vizeaza modernizarea unor unitati de invatamant sau a unor strazi.Ministrul Lucrarilor…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a semnat, miercuri, electronic, 18 contracte de finantare, in valoare totala de aproape 200 de milioane de lei, pentru dezvoltarea unitatilor administrativ-teritoriale din Romania si a mediului de afaceri prin Programul Operational…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a anuntat, luni, ca pana pe data de 15 aprilie, cel tarziu, va fi dat ordinul incepere a lucrarilor la Cazinoul din Constanta, in conditiile in care MLPDA a obtinut autorizatia de construire. "Am obtinut autorizatia de construire…

- Contractul de finantare pentru Spitalul Regional Cluj-Napoca a fost semnat, joi, de Ion Stefan, ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, valoarea investitiei depasind 500 de milioane de euro. Spitalul va fi construit in cartierul Comuna Floresti si va avea 849 de paturi.

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO| Contracte de finanțare a unor proiecte in valoare de peste 40 milioane euro, prin fonduri nerambursabile, semnate la Muzeul Principia, din Alba Iulia Marți, 25 februarie, la Alba Iulia, se desfașoara un eveniment in cadrul caruia se vor semna 6 contracte de finanțare a unor…

- In ultima vreme, mai multi oameni care doresc sa profite de potentialul turistic al judetului Valcea si intentioneaza sa dezvolte afaceri in domeniul hotelier, sa deschida restaurante sau baze de agrement i-au solicitat deputatului Dumitru Lovin, presedintele ALDE Valcea, sa intervina la Ministerul…

- Ordinul de modificare a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea Observatorului Astronomic din Iasi, aflat in proprietatea Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", a fost semnat de Ion Stefan, ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei. Lucrarile…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Ion Ștefan, a declarant, marți, ca instituția pe care o conduce a transmis la DNA sesizari privind lucrari fictive facute de diferite primarii din țara in cadrul Programului Național de Dezvoltare Locala...