- Trupul fara viața al lui Ion Șmecherul, celebrul cioban de pe YouTube, a fost depus la capela din satul Garbova, acolo unde oamenii pot veni sa-i aduca un ultim omagiu. Imagini emoționante de la capataiul celui care a facut pe toata lumea sa zambeasca.

- Era un simplu cioban, insa intotdeauna a impresionat prin corectitudinea sa, prin glumele sale, prin modul sau de a fi și a trai și prin faptul ca, in ciuda viciilor sale, mereu a muncit și și-a dorit sa iși cladeasca un viitor. Ion Șmecherul s-a stins din viața ieri, dupa ce a intrat in coma alcoolica.…

- Astazi, 21 noiembrie, Benone Sinulescu a fost condus pe ultimul drum. Familia și prietenii, dar și mulți colegi de breasla au participat la tragicul eveniment, insa una dintre bunele prietene ale regretatului artist nu a fost prezenta, mai precis Sofia Vicoveanca. In cadrul unei emisiuni TV, interpreta…

- Petrica Mițu Stoian a fost condus pe ultimul drum in aceasta zi. Mai multe personalitați ale lumii muzicale au fost prezente, dar și familia. S-au curs lacrimi, iar Constantin Enceanu a vorbit despre acest eveniment tragic.

- Petrica Mițu Stoian a fost condus azi pe ultimul drum. Mii de oameni au fost alaturi familiei in doliu și colegilor de breasla ce il plang pe regretatul artist. Petrica Mițu Stoian, condus pe ultimul drum de apropiați: imagini sfașietoare Craiova e in doliu! Marele artist Petrica Mițu Stoian a fost…

- Jurnalistul Horia Alexandrescu – fondator al ziarului Curierul Național – a murit, luni dimineața, la varsta de 74 de ani. Anunțul morții ziaristului a fost facut de catre fiica sa, jurnalista Anca Alexandrescu: „Tata a plecat!”.Ziarist "de–o viata", maestrul și-a petrecut cinci decenii din viața…

- Alex Nițu, tanarul de 25 de ani gasit mort in Ramnicu Sarat, in cabina TIR-ului sau, a fost inmormantat. Familia distrusa l-a condus pe acesta pe ultimul drum in șiroaie de lacrimi, iar colegii de munca l-au dus la groapa intr-o coloana de TIR-ului, primul fiind chiar cel in care și-a dat ultima suflare.

- Printre persoanele aflate la fata locului se numara membrii familiei, prieteni, cat si multe personalitati care l au admirat de a lungul carierei sale.Inmormantarea legendarului sportiv, Ivan Patzaichin, a avut loc marti, 7 septembrie 2021, la Cimitirul Bellu din Capitala. Regretatul canoist a fost…