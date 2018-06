Ion Răducanu: UNPR rămâne un partid independent UNPR va ramane un partid independent si ''nu va mai face niciodata greseala'' de a fuziona cu cineva, a declarat sambata presedintele partidului, Ion Raducanu.



"Fuziunea cu PMP nu s-a produs si nu se va produce niciodata, pentru ca nimeni si nimic nu poate anula vointa membrilor UNPR de a respinge cu tarie si a denunta un protocol de fuziune semnat prin abuz de catre fostul presedinte Steriu Valeriu", a precizat Raducanu, la sediul partidului.



El a adaugat ca obiectivul strategic imediat al partidului este reconstructia organizatiilor locale si judetene,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

