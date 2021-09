Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu este noua revelație a tenisului mondial, dupa ce a caștigat turneul de Grand Slam de la US Open in 2021. Cine este marea campioana care o lauda pe jucatoarea de tenis din Marea Britanie. Ce va face Emma Raducanu, dupa ce a caștigat US Open 2021 Dupa marea victorie a Emmei Raducanu de […]…

- Realizatorul TV Radu Banciu (51 de ani) a fost protagonistul unor remarci rasiste reprobabile la adresa lui Ian Raducanu, tatal Emmei Raducanu, campioana de la US Open 2021. Banciu l-a luat in colimator pe tatal jucatoarei cu origini romanești, la adresa caruia a proferat, in direct, cuvinte mai mult…

- Presa internationala a reactionat imediat dupa victoria Emmei Raducanu (18 ani, 150 WTA) de la US Open, in fata Mariei Sakkari (26 de ani, 18 WTA) si o lauda pe sportiva cu origini romanești. Emma Raducanu a invins-o in minimum de seturi pe Maria Sakkari, scor 6-1, 6-4, publicațiile din toata lumea…

- La nationala Romaniei, s-au inmultit cazurile de COVID-19, cu ocazia meciurilor din luna septembrie. Primul care a fost trimis in izolare a fost secundul Nicolae Dica, vaccinat cu ambele doze inca de la inceputul anului.

- Un roman a fost impușcat de polițiști in Englischen Garten, Munchen. Barbatul, in varsta de 38 de ani, ar fi scos un obiect artizanal care semana cu un cuțit in timp ce era legitimat de catre agenții de poliție. Romanul a ingenuncheat și a scos un pistol de plastic, moment in care polițiștii l-au impușcat.…

- Zilele acestea Glasgow Rangers, echipa la care activeaza Ianis Hagi, se pregatește pentru Champions League. Dupa ce a anunțat un amical de zile mari cu Real Madrid, Glasgow a jucat un meci de pregatire cu o echipa din liga a patra engleza. Numai ca rezultatul final a surprins pe toata lumea. Printre…

- Sorana Cirstea (45 WTA, 31 de ani) a invins-o pe Victoria Azarenka (14 WTA, 31 de ani), scor 7-6, 3-6, 6-4, in turul doi de la Wimbledon. Bielorusa nu a avut chef de vorba la conferința de presa. In faza urmatoare, Sorana Cirstea va juca impotriva Emmei Raducanu, jucatoare cu tata roman și mama chinezoaica.…