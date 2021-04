Ion Radoi, șeful sindicaliștilor de la metrou, a declarat joi, 22 aprilie, intr-o conferința de presa, ca traficul va fi din nou blocat la metroul bucureștean, daca Metrorex va disponibiliza oameni sau daca vor fi reduceri salariale. Unitatea Sindicatul Liber din Metrou va incepe procedurile pentru declanșarea unei noi greve, in cazul in care vor fi concediați oameni sau daca vor fi diminuari salariale, a anunțat liderul de sindicat Ion Radoi intr-o conferința de presa transmisa pe pagina de Facebook a sindicatului. „Sigur greva! Adica, vom respecta legea, adica, in condițiile in care a crescut…