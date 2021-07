Stiri pe aceeasi tema

- Au fost incidente in fața DNA dupa ce liderul sindicaliștilor de la metrou, Ion Radoi, a ieșit de la audieri. Mai mulți susținatori l-au așteptat pe Radoi afara, iar jurnaliștii au fost imbranciți de aceștia.Liderul sindical a fost audiat timp de cateva ore in dosarul chioșcurilor de la metrou.

- Ion Radoi da declarații de ore bune la DNA. Sindicaliștii de la metrou au venit sa-și suțina șeful.Procurorii anticorupție au efectuat in dimineața de miercuri 16 percheziții, printre care una la sediul Sindicatului Liber din Metrou, aflat la stația de metrou Unirii, dar și la reședința președintelui,…

- Procurorii anticorupție au efectuat in dimineața de miercuri 16 percheziții, printre care una la sediul Sindicatului Liber din Metrou, aflat la stația de metrou Unirii, dar și la reședința președintelui, Ion Radoi, unul dintre cei mai bogați sindicaliști din Romania, fost parlamentar PSD.Potrivit DNA,…

- Procurorii DNA fac miercuri dimineața mai multe percheziții in București și in județele Prahiva și Ilfov. Potrivit unor surse judiciare sunt vizate, printre altele, sediul Sindicatului Liber din metrou și casa liderului sindical. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii fac cercetari intr-o cauza…

- DNA efectueaza, la aceasta ora, 17 percheziții, printre care una la sediul Sindicatului Liber din Metrou, aflat la stația de metrou Unirii, dar și la reședința președintelui, Ion Radoi, unul dintre cei mai bogați sindicaliști din Romania, fost parlamentar PSD.Perchezițiile vin dupa ce ministrul Transporturilor,…

- Ion Radoi, liderul sindicaliștilor de la metrou, a amenințat, intr-o conferința de presa susținuta luni, 25 mai, ca iși va da foc daca directorul Metrorex va evacua și sindicatul din sediul deținut in stația de metrou de la Piața Unirii. CITEȘTE ȘI: Ce acuzații i se aduc adjunctului demisionar…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, ii raspunde liderului Sindicatului Liber de la Metrou, Ion Radoi, cel care spunea ca pentru a rentabiliza compania trebuie sa creasca tariful unei calatorii la 50 de lei. Drula arata ca in cadrul companiei Metrorex sunt probleme foarte grave, inclusiv cu…

- Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) organizeaza joi o conferinta de presa cu tema "Romania incotro?". In data de 26 martie, circulatia trenurilor de metrou a fost blocata de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel,…