Aveți o vasta experiența in politica și administrație. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ați invațat in toți acești ani?Mai mult decat orice, cred ca lecția cea mai importanta pe care am asimilat-o – și nu doar eu, ci mai toți cei care au activat in administrația publica locala in aceasta perioada – ramane „lecția“ fondurilor europene. Am fost parte a acestei echipe care a parcurs și perioada de preaderare, și cea care a urmat anului 2007. Impreuna, am invațat in permanența cum sa folosim cat mai bine parghiile oferite de Uniunea Europeana, sa identificam principalele necesitați…