Ion Mînzînă, președinte PSD Argeș, mesaj pentru trântorul solemn de la Cotroceni: GHINION! Ion Minzina, președinte PSD Argeș, mesaj pentru trantorul solemn de la Cotroceni: GHINION! In urma consultarilor interne, PSD Argeș a concluzionat ca nu poate fi de acord niciodata sa susțina incompetența, imbecilitatea, iresponsabilitatea și distrugerea Romaniei. Știu ca sunt unii care spun acum ca, de dragul Romaniei, ar trebui sa intram la guvernare, dar PSD Argeș nu poate accepta sa susținem aceasta guvernare sau sa intram la guvernare alaturi de oameni precum Iohannis, Cițu și gașca lor de interlopi care controleaza PNL. Nu am putea fi niciodata parteneri cu acești oameni care au decis ca… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

