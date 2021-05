Ion Mihai Pacepa, erou sau trădător? Poveștile inventate de securiști și „Moartea Fantomelor” după fuga generalului- Dezvăluiri incendiare, la „Culisele statului paralel” „Traiesc de 35 de ani cu doua condamnari pe umeri pentru ca am vrut sa ajut Romania sa se debaraseze de una dintre cele mai monstruase dezinformari din istoria ei: securitatea”, declara in urma cu cațiva ani Ion Mihai Pacepa, la un post romanesc de televiziune.Generalul Ion Mihai Pacepa. S-au scris rafturi intregi despre momente din viața sa, s-au adunat cele mai importante teorii, insa pana in zilele noastre nu s-a reușit realizarea unui portret clar, fara miraje sau legende.A fost generalul Pacepa un tradator pentru ca a fugit in America? Sau a fost un erou care a pus o importanta piatra la… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

