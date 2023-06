Fermierii nu vor beneficia de sprijin din partea statului, a declarat Ion Melinte, fost director al Direcției Agricole Bacau, intr-un interviu televizat. In urma unui an de seceta devastatoare și a creșterii prețurilor, mulți dintre aceștia se confrunta cu riscul falimentului in acest an. La B1 TV, Ion Melinte a abordat și subiectul focarului de […] Articolul Ion Melinte: Seceta și importurile masive pun in pericol agricultura naționala apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .