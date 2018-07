Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Bacau, Ion Marius Savin, are un spor de vatamare de 2.200 de lei, pe motiv ca isi pune viata in pericol in fata calculatorului, conform purtatorului de cuvant al institutiei, citat de corespondentul MEDIAFAX.

- Ion Marius Savin, directorul general al CJAS (Casa Județeana de Asigurari de Sanatate) Bacau incaseaza lunar nu mai puțin de 2200 de lei, spor de vatamare. Asta deoarece iși pune viața in pericol stand in fața calculatorului. Sporul șefului CJAS este aproape cat un salariu mediu net la nivel național…

- Ion Marius Savin, directorul general al CJAS (Casa Județeana de Asigurari de Sanatate) Bacau incaseaza lunar nu mai puțin de 2200 de lei, spor de vatamare. Asta deoarece iși pune viața in pericol stand in fața calculatorului. Sporul șefului CJAS... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis se deterioreaza de la o zi la alta. Recent, fostul edil al Capitalei a avut parte de un incident neplacut la mare și a fost la un pas de leșin. (Promotiile zilei la mmonitoare) Dupa ce a avut un atac cerebral și a ajuns la spital, starea de […] The post Starea de…

- Conform legislatiei in vigoare, copiii si beneficiarii legilor speciale, veteranii sau revolutionarii au parte de gratuitate la tratamentele stomatologice. Celelalte categorii de asigurati suporta 40 la suta din valoarea unor tratamente medicale stomatologice. In prezent, in Salaj, sunt peste 47 de…

- Președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, și primarul Gheorghe Voicu au inaugurat, joi,in comuna Barla, noul Centru de Asistenta Permanenta Medicala. Incepand de luni, 16 iulie 2018, șapte medici vor asigura aici asistența medicala. Centrul va functiona in satul Mozaceni-Vale, intr-un spatiu…

- De cateva saptamani, la Buzau si-a facut aparitia o firma privata de ambulanta. Firma-mama este din Focsani, iar la Buzau, punctul de lucru care se afla pe strada Republicii, dispune de trei ambulante. Firma nu detine in acest moment contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, dupa cum confirma…

- Intr-un comunicat emis de CNAS, preluat si de Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate, se arata ca, pentru perioada de timp in care sistemul informatic nu a functionat, CNAS ia in calcul validarea serviciilor medicale conform regulilor valabile pentru perioadele de indisponibilitate a PIAS. Potrivit…