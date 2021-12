Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Zicu (38 de ani) critica lipsa de organizare din tabara lui Dinamo, din timpul eșecului suferit la Mioveni, scor 1-2. Dinamo a condus in deplasarea de la Mioveni pana in minutele de prelungire. A fost egalata dintr-un penalty, apoi Bogdan Rusu a stabilit scorul final, 2-1, cu un șut de la marginea…

- Fostul mare fotbalist și antrenor al echipei Dinamo, Cornel Dinu, considera ca Mircea Rednic, actualul antrenor al “cainilor”, a gresit cu o declaratie oferita inaintea meciului cu Chindia Targoviste, scor 1-0. Rednic și-a propus obținerea a cel puțin cinci puncte din meciurile cu Chindia, CS Mioveni…

- Președintele PNL, Florin Cițu, se arata deranjat de faptul ca unii colegi au inceput sa-l critice, in special in ultimele zile. El le transmite colegilor sa discute problemele in partid mai intai. „Le-am spus tuturor: cei care vor sa discutam la partid, discutam la partid. Daca prefera sa…

- In plina criza de rezultate, Dinamo primește o veste buna: planul de reorganizare a fost aprobat de creditori. Clubul din „Ștefan cel Mare”, aflat in insolvența din cauza datoriilor, a supus la vot planul de reorganizare, iar acesta a fost aprobat de creditori, potrivit Fanatik. Planul de reorganizare…

- Dinamo are 5 absențe pentru derby-ul cu Rapid de runda viitoare. Rapid - București (runda #13) se joaca sambata, ora 20:30, in Ștefan cel Mare. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom 1 și Digi 1.Dinamo e penultima in Liga 1, cu doar 7 puncte…

- Vasile Miriuța (53 de ani), antrenor la Minaur Baia Mare, a raspuns ironiei lui Mihai Stoica (56), managerul general de la FCSB, care spusese despre Miriuța ca „pe ala l-a eliminat in baraj Unirea Dej”. Comentariile lui Vasile Miriuța, ex-antrenor la Dinamo și CFR Cluj, referitoare la jocul prestat…

- Deși a fost dat afara de Dinamo, italianul Dario Bonetti nu scapa de criticile lui Cornel Dinu. Dupa ce l-a acuzat ca inainte de meciul cu FCSB a adus in autocarul echipei un prieten care avea o geanta cu materiale pirotehnice, „Procurorul” a continuat seria de acuze la adresa antrenorului cu care Dinamo…

- De doi bani speranța pentru Dinamo, dupa seria de 7 eșecuri consecutive. Mircea Rednic (59 de ani) fie a invins, fie a remizat la prima partida a fiecaruia din cele patru mandate precedente. Mircea Rednic incepe astazi al 5-lea sau mandat la gruparea din Ștefan cel Mare. Niciodata situația n-a fost…