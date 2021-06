Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, ramine la șefia Organizației Municipale a PNL, in urma alegerilor interne de astazi. El nu a avut contracandidat și a intrunit 86 de voturi pentru. Nu au existat voturi impotriva și nici abțineri. Tot astazi, viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi a fost reconfirmat in funcția…

- Municipiul Suceava se va infrați in viitorul aproiat cu orașul israelian Nazaret. Recomandarea pentru incheierea acestui parteneriat a fost facuta chiar de ambasadorul Israelului, David Saranga, in urma discuțiilor pe care le-a avut joi cu autoritațile sucevene. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a prezentat…

- Primaria Suceava a organizat, astazi, o ampla acțiune de curațenie in parcul Șipote și paduricea Zamca, la care au participat primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi. Acesta din urma a declarat ca la aceasta acțiune au participat circa 80 de persoane, de la Serviciul de Ecologizare, angajați…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat la receptia lucrarilor de modernizare si reabilitare a cladirii primariei. Ion Lungu a spus ca astazi au fost finalizate lucrarile la proiectul de modernizare intitulat „Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Municipiului Suceava”. Lungu a spus…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a verificat, astazi, stadiul de realizare a lucrarilor la o parte din investițiile municipalitații. Astfel, ion Lungu a spus ca a inspectat lucrarile de la autobaza electrica, unde se lucreaza la realizarea halelor pentru reparații, spalatorie auto, ITP etc. și a alimentarii…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a ieșit la plantat copaci in zona centrala. Astazi dimineața, el a plantat pomi in preajma Palatului Administrativ. Alaturi de primar au mai fost, printre alții, viceprimarul Lucian Harșovschi și șeful Direcției Domeniului Public, Marian Andronache. The post Conducerea Primariei…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat astazi ca municipalitatea lucreaza la intocmirea documentațiilor pentru construirea intr-o prima faza a unui numar de trei parcari supraterane in Obcini, Centru și Areni. „Așa cum am anunțat facem documentațiile pentru trei parcari supraterane intr-o prima faza.…