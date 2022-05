Stiri pe aceeasi tema

- Un nou transport de aproximativ patru tone de produse alimentare din partea municipiului Suceava a fost trimis in Ucraina, la Cernauți. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus ca valoarea produselor trimise la Cernauți este de aproape 34.000 de lei. Ajutoarele constau in orez, faina alba, malai, pate de…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, in aceasta seara ca aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim la Suceava a devenit o adevarata tradiție. Ion Lungu a sublinait faptul ca pentru foarte mulți suceveni acest lucru are o insemnatate deosebita. „Este pentru al 14 – lea an in care se aduce Lumina Sfanta…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca astazi municipalitatea a trimis un nou transport de ajutoare umanitare spre regiunea ucraineana Cernauți, al șaselea. ”Noul transport trimis conține produse alimentare , aproximativ 5 tone , de stricta necesitate faina alba,malai ,zahar și ulei de floarea…

- Municipalitatea suceveana a fost premiata de Asociația Romana pentru Smart City la Palatul Parlamentului la cea de-a șasea ediție a Smart City Industry Awards (SCIA) cel mai important eveniment al anului in industria smart city, care a avut loc in data de 31 martie, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Evenimentul…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat, astazi, la Institutul Francez din București la o intalnire intre aleși locali din Romania și aleși locali din Franța, principala problema discutata fiind a fost legata de situația din Ucraina. Ion Lungu a spus ca in cadrul intalnirii s-a discutat despre conflictul…

- Primaria municipiului Suceava pregatește un nou transport umanitar spre orașul Cernauți cu care este infrațit. De data asta este vorba de patru mașini industriale de spalat și patru mașini de uscat. Primarul Ion Lungu a declarat ca solicitarea a fost facuta de primarul Cernauțiului și ca cele opt utilaje…

- Proiectul de transport metropolitan al Zonei Funcționale Suceava incepe sa prinda contur și pana la sfarșitul lunii martie urmeaza sa fie depus pentru finanțare prin PNRR.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a precizat ca in urma discuțiilor avute vineri cu reprezentanții firmei de consultanța și cu ...