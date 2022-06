Primarul Sucevei, Ion Lungu, a participat, astazi, la Bruxelles, la evenimentul de lansare a proiectului „100 de orașe inteligente și neutre climatic pana in anul 2030”. De precizat ca municipiul Suceava a fost selectat intre cele 100 de orașe europene inteligente și neutre din punct de vedere climatic pana in anul 2030, din Romania mai […] The post Ion Lungu de la Bruxelles: Primaria Suceava va incheia un „Contract de oraș climatic” pentru imbunatațirea calitații aerului, crearea de locuri de munca și a unui stil de viața mai sanatos first appeared on Suceava News Online .