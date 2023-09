Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca la finalul acestei saptamani se vor finalizate lucrarile pentru o noua etapa importanta in construcția Salii Polivalente din municipiu. „Se lucreaza la Sala Polivalenta din Suceava la lucrarile de armare a corpului C2. Iar la sfarșitul acestei saptamani se va turna radierul la lotul 6”, a precizat in […] The post Ion Lungu a declarat ca la Sala Polivalenta se vor finaliza lucrarile la un nou radier al construcției first appeared on Suceava News Online .