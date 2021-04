Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu a demisionat de la șefia Institutului Revoluției Romane din Decembrie 1989 (IRRD). Totodata, Gelu Voican Voiculescu a fost demis din poziția de director general de catre noul președinte al IRRD, Alexandru Mironov. ”Colegiul Național, ca urmare a Deciziei CCR nr.198/24.03.2021, reafirma existența…

- Ion Iliescu a decis sa demisioneze din funcția de președinte al Institutului Revolutiei Romane. Decizia vine la cateva zile dupa ce cinci parlamentari PNL si unul al USR PLUS au depus o inițiativa legislativa pentru desfiintarea acestei instituții. In locul lui Iliescu a fost ales Alexandru Mironov,…

- Dupa ce cinci parlamentari PNL si unul de la USR PLUS au initiat un nou proiect legislativ pentru desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, in urma deciziei CCR care a declarat neconstitutionala ordonanta de urgenta care viza desfiintarea institutului, Ion Iliescu a decis sa faca un pas in spate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, astazi, sesizarea asupra Legii pentru aprobarea OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989. Proiectul, initiat de Guvern, a fost adoptat de Senat cu 84 de voturi „pentru” si 54 „impotriva”. Comisia juridica…

- Proiectul, avizat favorabil și de Comisia juridica din Senat, a primit 84 de voturi ”pentru” și 54 ”impotriva.”La dezbateri, social-democrații au anunțat ca nu susțin desființarea Institutului și au propus schimbarea legislației de funcționare.”Dupa propunerea de vot a unei legi de desfiintare a Institutului…

- Senatul a votat luni, desființarea Institutului Revoluției Române, condus de fostul președinte Ion Iliescu. Decizia a fost adoptata cu 80 de voturi „pentru”, 54 „împotriva” și 0 abțineri. Din conducerea institutului mai fac parte și Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu.…