- Fostul președinte al Romaniei Ion Iliescu a implinit, marți, 90 de ani. Acesta s-a declarat intr-o stare buna, chiar daca nu mai este ca la ”19 ani”.Ion Iliescu și-a petrecut ziua de naștere acasa, la București, alaturi de soția sa, Elena ”Nina” Iliescu. Intrebat cum se simte la aceasta varsta ”rotunda”,…

- O deținuta dintr-o inchisoare din Ohio a incercat sa evadeze prin tavan. Totul s-a intamplat de fața cu gardienii și alți deținuți.Intr-un final, femeia nu a reusit sa fuga. Mai mult, aceasta a cazut cu capul intr-un cos de gunoi.

- FC Hermannstadt a remizat, sambata, cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-2, in etapa 23 din Liga 1, potrivit Mediafax.Sepsi Sf. Gheorghe a deschis scorul, in minutul 13, prin golul lui Safranko. Acesta a trimis cu capul din centrarea lui Gal-Andrezly. In minutul 67, FC Hermannstadt a egalat scorul,…

- Scoția ar putea deveni prima țara europeana care sa interzica lovirea mingii cu capul de catre copiii sub 12 ani, informeaza BBC. Interdicția ar putea fi introdusa in urmatoarele saptamani, deoarece este posibil sa existe o legatura intre fotbal și afecțiunea cerebrala numita demența, anunța MEDIAFAX.Asociația…

- Noi declaratii cutremuratoare despre incendiul din sala de operatii a Spitalului Floreasca, unde o pacienta a ars ca o torta, apar in spatiu public. Martorii povestesc cum flacara s-a extins foarte repede spre capul femeii, unde aparatul de anestezie era in functiune.

- Au aparut primele imagini in care Gelu Voican Voiculescu a fost lovit cu un baston in cap. Fostul lider FSN, judecat alaturi de Ion Iliescu in dosarul Revoluției pentru crime impotriva umanitații, era scos de jandarmi din Piața Universitații din cauza ca mulțimea adunata scanda și huiduia. In momentul…

- Reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) Valcea au sarbatorit luni Ziua Internationala Anticoruptie prin vernisarea unei expozitii de picturi si desene cu mesaje specifice, realizate de liceeni de la mai multe unitati de invatamant din Valcea, potrivit Agerpres.Evenimentul a avut…