Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Ion Iliescu afirma ca ceea ce s-a intamplat, sambata, in Piata Universitatii, la comemorarea eroilor Revolutiei din 1989, arata ca reconcilierea nu este posibila "nici dupa trei decenii". "Este de condamnat climatul de confruntare si de violenta pe care l-au cultivat si il cultiva…

- ​Fostul presedinte Ion Iliescu a reactionat sambata pe blog dupa ce Gelu Voican Voiculescu a fost agresat in Piata Universitatii, unde venise la o ceremonie de comemorare a 30 de ani de la Revolutia din 29189. Iliescu sustine ca cele intamplate demonstreaza ca nici dupa trei decenii reconcilierea nu…

- Fostul președinte Ion Iliescu a condamnat incidentul produs sambata in Piața Universitații, in urma caruia Gelu Voican-Voiculescu, directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, a fost agresat și huiduit.„In primul rand este de condamnat climatul de confruntare și de violența…

- Ion Iliescu condamna incidentul violent care a avut loc astazi in Piața Universitații. Reacția vine dupa ce directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu, a fost scos de jandarmi, sambata, din multimea adunata in Piata Universitatii pentru a comemora…

- Directorul general al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Gelu Voican Voiculescu, a avut o prima reacție dupa ce mai multe persoane l-au huiduit si l-au agresat in Piața Universitații.„A fost un incident minor. Mergem inainte”, a spus Voiculescu pentru Antena3.

- Jandarmeria Capitalei a anuntat sambata dupa-amiaza ca au fost stabilite semnalmentele persoanei care l-a agresat pe Gelu Voican Voiculescu in cadrul ceremoniilor de la Troita din Piata Universitatii, fiind vorba de un barbat de aproximativ 65 de ani, necunoscut ca avand antecedente la adunarile…

- Au aparut primele imagini in care Gelu Voican Voiculescu a fost lovit cu un baston in cap. Fostul lider FSN, judecat alaturi de Ion Iliescu in dosarul Revoluției pentru crime impotriva umanitații, era scos de jandarmi din Piața Universitații din cauza ca mulțimea adunata scanda și huiduia. In momentul…

- Președintele Klaus Iohannis a venit, sambata dimineața, in Piața Universitații ca sa depuna o coroana de flori la troița ridicata aici in memoria eroilor cazuți in Revoluția de la 1989. Aici a stat de vorba timp de cateva minute cu foștii revoluționari adunați sa comemoreze victimele Revoluției.Ca și…