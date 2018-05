Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Integritatii Europene in Guvernul condus de Adrian Nastase, Hildegard-Carola Puwak, a murit vineri, la varsta de 68 de ani, a anuntat presedintele Organizatiei de Femei din Bucuresti a PSD, Maria-Manuela Catrina.

- Dupa indepartarea sa de la conducerea Institului Revoluției Romane și inlocuirea cu Gelu Voican Voiculescu, Claudiu Iordache lasa sa se ințeleaga ca Ion Iliescu intenționeaza sa inființeze un nou partid.

- Serviciul de Protectie si Paza este în slujba statului român, nu în slujba unui lider politic sau a altuia, a scris fostul presedinte Ion Iliescu, lider de onoare al PSD, într-o postare pe blogul sau personal.

- Marele scriitor Augustin Buzura s-a stins din viața, la virsta de 79 de ani, lasind un loc gol in Academia Romana, dar și in sufletele a sute de mii de romani care i-au apreciat opera. Deși s-a preocupat mai mult de drama intelectualului roman in timpul regimului comunist, Buzura nu a ezitat sa trateze…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Statului Kuweit la Bucuresti, Talal Mansour Alhajeri. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul discutiilor, premierul roman a exprimat satisfactia pentru nivelul…