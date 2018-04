Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Ion Iliescu este asteptat marti la Parchetul General, unde a fost citat pentru a i se aduce la cunostinta ca pe numele lui a fost inceputa urmarirea penala in dosarul „Revolutiei" pentru savarsirea infractiunii contra umanitatii. In data de 13 aprilie, presedintele Klaus Iohannis a…

- Ion Iliescu a decis sa "iasa din tacere", coincidența sau nu, chiar in ziua in care Klaus Iohannis a semnat avizul pentru urmarirea penala in cazul fostului președinte. Astfel, Iliescu afirma ca istoria ajunge sa fie scrisa de procurori si judecatori, pe baza impresiilor diverselor persoane și face…

