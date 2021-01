Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doua luni de cand vila de lux a milionarului Dan Nicorescu a fost sparta in plina zi de doi talhari, care l-au batut pe afacerist și i-au furat mai multe obiecte de valoare din casa! Iata ca unul dintre agresorii sai a fost reținut de polițiști, iar noi va oferim in exclusivitate și primele…

- Maestrul Nicolae Botgros, la 21 noiembrie curent, a dezvaluit, pe pagina sa de Facebook, ca s-a tratat si revine acasa, dupa ce s-a infectat cu noul virus COVID-19. „Putem spune, ca titlul acestei lucrari scrisa de Gh.Banariuc, mi se potriveste foarte bine, acum, cind am ajuns acasa de la spital” –…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se lupta pentru custodia copiilor lor, dupa ce anul trecut au anunțat ca divorțeaza, insa totul se intampla cu mult scandal și cuvinte taioase, asta pentru ca acum cantareața spune ca familia fostului soț o amenința ca vrea sa-i ia copii! Primele declarații ale lui…

- Andreea Balan a trecut prin clipe de coșmar, dupa ce a ajuns de urgența la spital cu dureri grave. A fost diagnosticata cu o afecțiune serioasa, pentru care ar fi trebuit supusa la o intervenție chirurgicala complexa. DIn fericire, vedeta ascapat cu bine, iar acum vorbește pentru prima oara public despre…

- Horia Tecau a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Tenismenul a confirmat anunțul printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, indemnandu-i pe toți cei care au avut contact direct cu el sa se testeze. Horia Tecau a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19. Primele declarații: „Nu am niciun simptom”…

- Andreea Balan a reușit sa ingrijoreze pe toata lumea, dupa ce a ajuns din nou pe mainile medicilor! Vedeta face primele declarații, dupa operația prin care a trecut! Cum se simte acum? Jurata de la ”Te cunosc de undeva” a suferit un abces abdominal fost!

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, a facut o totalizare a acestei campanii electorale și le-a mulțumit votanților care l-au susținut la scrutin. "Campania noastra a fost una corecta, am demonstrat ca nu vrem sa ciștigam voturile oamenilor cu orice preț. Am fost sinceri cu oamenii, așa cum am fost…

- Cei doi au dezvaluit ca nu se grabesc cu nunta momentan, ci vor mai aștepta doi-trei ani. Cantaretul si-a surprins iubita, pe Cleopatra Stratan, de ziua ei. S-a pus in genunchi și a rostit cuvintele magice: "Vrei sa fii soția mea?". Emoționata, tanara a acceptat, fiind acum mandra posesoare…